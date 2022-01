Stiri pe aceeasi tema

- Locatarii din cateva zeci de imobile aflate in cartierul Cetate și zona Traian vor plati anul viitor impozite mai mari cu 300%. Motivul este ca nu au luat masuri de reabilitare a cladirilor degradate in care locuiesc. Decizia a fost luata de consilierii locali in ultima ședința de anul acesta, care…

- Primaria municipiului Timisoara anunta ca va lansa un concurs international de solutii arhitecturale pentru amenajarea Pietei Victoria. "Ne dorim sa transformam aceasta zona incarcata de istorie si de emotie pentru timisoreni, intr-un spatiu deschis, primitor, eficient si accesibil pentru toti”,…

- Primaria Timișoara iși dorește implementarea in cadrul instituției a unui sistem software, de digitalizare și automatizare a fluxurilor de lucru. Deocamdata e intenție, se lanseaza licitația pentru achiziționarea acestuia. Sistemul este necesar pentru a satisface necesitatea de a face fața cu operativitate…

- Vechea centrala analogica a Primariei Timișoara va fi inlocuita cu una moderna și cu… mult hulita voce a unui robot digital. Municipalitatea investește 120.000 de lei pentru a pune in funcțiune noua centrala. Primaria Timișoara va achiziționa o noua centrala de telefonie moderne. Scopul acestei achiziții…

- Primaria Timișoara cauta voluntari „pentru activitați de remodelare”. E nevoie de 15 oameni cu experiența in IT și „analiza de business”, dar care sa lucreze gratuit pentru Primaria Timișoara, pentru a „remodela activitatea administrației locale”. Municipalitatea are regulament pentru voluntari din…

- Municipalitatea timișoreana vrea sa știe, concret, pe hartie, cum ar arata un plan de amenajare a teritoriului orașului facut la nivel superior, de pricepuți. Desigur, aceștia nu se gasesc in primarie, așa ca se cauta o firma care sa se ocupe de proiect. Șase luni de lucru, 94.958 de lei plus TVA și…

- Primaria Timișoara a anunțat, miercuri, ca incepe demersurile pentru realizarea machetei digitale a orașului. Prima etapa este achiziția serviciilor de consultanța pentru tema de proiectare a conceptului de management a datelor digitale, prin „Macheta Digitala a Timișoarei”. Municipalitatea timișoreana…

- Municipalitatea timișoreana se pregatește pentru curațenia de toamna. Cu ajutorul a doi dintre operatorii de salubritate care au contract cu Primaria Timișoara se vor colecta deșeurile vegetale. Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor vegetale abandonate pe domeniul public al municipiului…