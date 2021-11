Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani a murit, vineri, dupa ce camioneta sa a fost lovita de un copac care a cazut in Aberdeenshire. In aceeasi zi, un director a decedat dupa ce un copac a cazut peste masina lui in Antrim, iar un alt barbat a murit si el dupa ce a fost lovit de un copac care a cazut in Cumbria.

- Marea Britanie este afectata in acest weekend de furtuna Arwen. In unele regiuni, vantul bate cu 160 de kilometri pe ora. Britanicii au fost sfatuiți sa nu iasa din casa decat daca este absolut necesar. Un barbat a murit, mai multe cladiri au fost avariate si numerosi copaci au fost doborati. Specialistii…

- Un documentar nou despre Prințul Harry și Prințul William ar putea sa aduca multe probleme pentru BBC. Reginei Elisabeta nu i-au convenit informațiile dezvaluite despre nepoții ei in primul episod lansat in Marea Britanie la inceputul acestei saptamani, astfel ca s-ar gandi la o pedeapsa. Ce poate sa…

- Peste 1.400 de kilometri, in cea mai mica mașina din lume. E calatoria inceputa de un barbat din Marea Britanie, care vrea sa parcurga regatul de la nord la sud. El strange bani pentru o organizație caritabila și se bazeaza pe o mașina de doar 60 de kilograme, 137 de centimetri lungime și 120 inalțime.

- In contextul restrictiilor tot mai severe din Romania si a gravitatii pandemiei, turistii romani vaccinati sau care au trecut prin boala evadeaza spre destinatiile turistice din vestul Europei, iar Italia, Marea Britanie, Spania, Germania sau Franta sunt printre cele mai cautate in aceasta toamna,…

- Spania, Franta, Italia si Polonia sunt cele mai sigure tari europene pentru calatorii in aceasta perioada, pe baza datelor oficiale legate de numarul de cazuri de coronavirus, centralizate de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor. In schimb, alaturi de cele trei state baltice, Romania…

- Un minor din Spania a devenit primul caz clinic de dependența de jocul video Fortnite din lume. Adolescentul a stat internat timp de doua luni in spital dupa ce a inceput sa manifeste un comportament care l-a condus la autoizolare la domiciliu și la respingerea interactiunilor sociale. Acest lucru s-a…

