Zeci de soldaţi afgani s-au refugiat în Uzbekistan de teama ofensivei talibanilor Zeci de soldati afgani s-au refugiat in Uzbekistanul vecin de teama ofensivei talibanilor in Afganistan, au anuntat duminica autoritatile de la Taskent, informeaza AFP. Trupele uzbece aflate la frontiera dintre cele doua tari au arestat 84 de soldati afgani si au fost initiate discutii cu autoritatile afgane pentru a organiza revenirea militarilor in tara lor, a indicat Ministerul de Externe uzbec. De asemenea, Uzbekistanul a semnalat o prezenta crescuta a trupelor guvernamentale afgane de partea afgana a frontierei, la punctul de trecere Termez-Hairatan. ”Au fost luate masuri pentru a furniza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

