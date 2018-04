Stiri pe aceeasi tema

- A fost urgie in judetul Dambovita. Vantul puternic a distrus peste 150 de solarii din comuna Baleni, zona legumicola importanta si recunoscuta in toata tara. Pagubele se ridica la zeci de mii de lei.

- Rafale puternice de van au distrus, astazi, zeci de solarii din zona bazinului legumicol Baleni. Vantul a smuls folia și Post-ul DAMBOVIȚA: Zeci de solarii distruse de vant (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Valori termice record, temperaturi de luna iulie. Acesta este anuntul meteorologilor petnru urmatoarele zile cand mercurul din termometre va urca ametitor. Vremea va fi mult mai calda in cea mai mare parte a tarii, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 30 de grade Celsius, mai ridicate cu…

- Cine sunt cei 5 romani morți in explozia din Cehia. Cel puțin 6 oameni și-au pierdut viața joi, 22 martie, in Cehia, in urma unei explozii la o uzina petrochimica. Pe langa persoanele uciși de deflagrație, mai mulți au fost raniți, prezentand arsuri pe suprafața corpului. Explozia, care s-a petrecut…

- O persoana a murit, iar alte doua sunt ranite intr-un accident grav produs miercuri intr-o benzinarie din Vaslui. In urma coleziunii, una dintre masini s-a rasturnat la doar cațiva metri de una dintre pompele de alimentare cu carburanți. DRUMURI INCHISE si miercuri: A2 si A4, raman blocate,…

- Matasaru, Corbii Mari si Baleni sunt localitatile din Dambovita cu cele mai mari prejudicii stabilite de Curtea de Conturi, conform raportului pe 2016, dat luni publicitatii. Pentru Matasaru, prejudiciul este de 324.000 de lei, iar pentru Baleni, de 198.000 de lei. Conform documentului…

- Autoritatile judiciare din Franta cer pedepse cuprinse intre 3 si 6 ani de inchisoare pentru 13 soferi de masini de mare tonaj din Dambovita, care au fost retinuti, vineri, pentru furturi de roti de camion.

- Crima de la Titu le-a deschis ochii autoritaților asupra violenței in familie. Gazeta Damboviței a primit zeci de mesaje de Post-ul DAMBOVIȚA: Dupa crima de la Titu, autoritațile au inceput sa ia in serios violența in familie apare prima data in Gazeta Dambovitei .