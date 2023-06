Zeci de șoferi prinși conducând sub influența drogurilor, în minivacanță! Una dintre principalele misiuni ale MAI in aceste zile a fost asigurarea fluenței circulației pe drumurile aglomerate și prevenirea accidentelor. Ca de fiecare data, echipajele de poliție au stat la panda cu aproximativ 300 de aparate radar, dar și cu dispozitive care semnaleaza consumul de alcool și de droguri la volan. Peste 1.500 de polițiști rutieri au fost zilnic prezenți in trafic incepand cu 31 mai, cand foarte mulți cetațeni au plecat la drum, și pana ieri cand marea majoritate au revenit acasa. Cea mai solicitata artera a fost, evident, Autostrada A2 București – Constanța, traficul desfașurandu-se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

