- O persoana inca neidentificata a inlocuit ilegal semnul de circulație de pe Wiedehopfstrasse din orașul Herne, landul german Renania de Nord-Westfalia, relateaza Heute, care citeaza Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Un necunoscut a inlocuit un semn de limita de viteza de 50 km/h cu un indicator de 30…

- Un caine a fost surprins de radarul la volan unei mașini care conducea cu viteza. Imaginea a produs șoc in randul Poliției din Slovacia, potrivit Antena 3. In #Slovakia, the owner of a vehicle was fined after their dog was caught behind the wheel by a speed camera. pic.twitter.com/BPoPTMyaTf — EHA News…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au desfașurat activitați pentru reducerea riscului rutier, prin depistarea conducatorilor auto care nu respecta regimul legal de viteza. Activitațile au fost derulate pe DN1C – E576, in localitatea Jucu, in intervalul orar…

- IPJ Sibiu anunta, vineri, ca un tanar de 24 de ani, sibian, a fost surprins de politisti in timp ce circula cu 137 de kilometri la ora pe Soseaua Alba Iulia din municipiu.”Consecinte: 120 de zile suspendarea exercitarii dreptului de a conduce si 2.900 de le amenda”, au predcizat politistii.In zona unde…

- In seara de 17 august, pe DJ 251 ndash; intre localitalie Schela si Slobozia Conachi, un echipaj de politie rutiera din cadrul Biroului Rutier Galati efectua activitati de supraveghere a traficului rutier, cu aparatul radar in functiune.Potrivit IPJ Galati, la un moment dat, aparatul radar a surprins…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța instituirea sensului unic de circulație pe strazile Ion Ghica și Țebei din cartierul Grigorescu. Astfel, pe str. Ion Ghica sensul de unic circulație este dinspre Bulevardul 1 Decembrie 1918 spre str. General Eremia Grigorescu.De asemenea, pe str. Țebei sensul…

- Cum sta poliția la panda pe autostrada A1, in parcarea de Pianu. Hocus-pocus cu indicatorul de limita de viteza, pentru a amenda șoferi Cum sta poliția la panda pe autostrada A1, in parcarea de Pianu. Hocus-pocus cu indicatorul de limita de viteza, pentru a amenda șoferi Sorin Ioan Bumb, senator PNL…