Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 26 noiembrie – 1 decembrie, politistii de la Rutiera au oprit pentru control sute de mașini in vederea prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Agenții au aplicat 1.148 de amenzi soferilor indisciplinati, 685 dintre acestea fiind pentru nerespectarea…

- Tichetele de vacanta vor fi emise din nou, in anul 2022, si vor functiona pentru salariatii din sectorul bugetar, dar si pentru cei din mediul privat, acolo unde agentii economici vor dori acest lucru, iar pentru acestia din urma, mare parte din aceste cheltuieli vor fi compensate de la bugetul de stat,…

- Soferii care incalca regulile in trafic ar putea primi amenzi mai mari, dupa ce Codul rutier s-ar putea modifica in urmatoarele luni. Agentii de la Rutiera vor pedepse mai dure pentru conducatorii auto care merg cu viteza mare, conduc agresiv facand slalom sau sicane in trafic ori pentru cei care dau…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii constanteniMai multi soferi constanteni s au ales cu dosare penale. Majoritatea erau bauti. Unul a fost implicat intr un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.Iata ce spune IPJ Constanta La data de 9 noiembrie a.c., in jurul orei 3.45, politisti…

- Zeci de familii inca viseaza sa plece in vacanta, desi sezonul estival s-a incheiat. Oamenii au platit mii de euro unei agentii turistice din Capitala, dar s-au ales doar cu promisiuni, transmite Noi.md cu referire la publika.md. Reprezentantii companiei au declarat ca de vina este o angajata, care…

- Toți elevii vor intra in vacanța pentru doua saptamani, incepand de luni, accesul la majoritatea activitaților va fi permis doar in baza certificatului verde COVID, va fi instituita carantina de noapte, excepție facand persoanele vaccinate, iar masca va deveni obligatorie. Noile restricții, dintre care…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu a anunțat luni ca aproape 178.000 de elevi cu varste cuprinse intre 12 și 19 ani sunt vaccinați cu cel puțin o doza, iar peste 147.000 au schema completa. „Vacanța mare s-a terminat! Inainte de a pleca spre școala rezerva-ți cateva minute și discuta…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a anunțat luni ca aproape 178.000 de elevi cu varste cuprinse intre 12 și 19 ani sunt vaccinați cu cel puțin o doza, iar peste 147.000 au schema completa. Potrivit acestuia, București, Cluj și Iași sunt județele fruntașe in ceea ce privește imunizarea…