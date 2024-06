Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat IPJ Arad. Polițiștii Secției 5 Rurala Ineu au depistat la data de 20 mai a.c., in jurul orei 21.40, un barbat de 46 de... The post Peste 100 de șoferi aradeni amendați de polițiști. Mai mult de jumatate au depașit viteza legala appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Astfel, in judetul Timis Ciacova, Peciu Nou, Jebel, Giulvaz, Uivar, Sag, Otelec, Padureni, Parta este in vigoare cod portocaliu pana la 21.25, unde vor fi semnalate averse torentiale care vor cumula 35-40 l/mp, grindina de dimensiuni medii, intensificari ale vantului, frecvente descarcari electrice.In…

- Incepand cu seara de vineri, 17 mai, și pe parcursul zilei de sambata, 18 mai, in municipiul Arad și orașele Curtici, Chișineu-Criș, Lipova, Pancota și Santana, au fost organizate acțiuni de amploare, „pentru descurajarea fenomenului infracțional și verificarea respectarii legislației privind comerțul”.…

- Incepand cu seara de vineri, 17 mai, și pe parcursul zilei de sambata, 18 mai, in municipiu și orașele Curtici, Chișineu-Criș, Lipova, Pancota și Santana,... The post Doua zile de acțiuni in județ. Polițiștii aradeni au dat 400 de amenzi appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Acțiune a polițiștilor, pe raza comunei Sasciori. 5 permise reținute și 14 șoferi amendați pentru viteza peste limita legala In weekendul 27-28 aprilie, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au organizat o acțiune cu efective suplimentare pe raza comunei Sasciori și a localitaților rurale arondate,…

- In aceste zile, efectivele de poliție rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au acționat permanent pentru creșterea gradului de siguranța rutiera in randul participanților la trafic, cu preponderența pe principalele tronsoane de drum ale județului. Au fost sancționați peste…

- Polițiștii aradeni au efectuat sambata, atat dimineața cat și seara, acțiuni preventive in zona localitaților Santana și Lipova, „pentru reducerea riscului rutier și descurajarea fenomenului infracțional”. „La Santana, impreuna cu polițiștii orașelor Curtici, Pancota, Chișineu-Criș, și jandarmi aradeni,…

- Un conducator auto a fost inregistrat de radarul polițiștilor cand circula cu 201 km/h pe un drum județean din Dolj, scrie News.ro. Un altul avea aceeași viteza, in Cluj.Barbatul, care a fost surprins de radar miercuri, 20 martie, avea cu 111 km/h mai mult decat limita legala permisa pe acel drum, informeaza…