Zeci de şcoli din UTA Gagauz-Yeri au fost modernizate Un numar de patruzeci si cinci de scoli din autonomia gagauza isi desfasoara activitatea in sali noi de studii, datorita unui proiect de digitalizare si modernizare a educatiei, sustinut de parteneri de dezvoltare. 45 de școli au fost dotate cu 32 de ecrane interactive, 90 de tablete, 90 de laboratoare de buzunar și calculatoare performante, grație unui proiect de digitalizare și modernizare a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

