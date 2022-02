Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza unei furtuni magnetice, pâna la 40 de sateliți SpaceX nu au putut fi redirecționați dupa lansarea lor de saptamâna trecuta și s-au dezintegrat în timp ce intrau din nou în atmosfera Pamântului, a anunțat compania Elon Musk, potrivit AFPUn total de 49 de sateliți…

- Un total de 49 de sateliți au fost lansați joia trecuta din Florida la bordul unei rachete Falcon 9. Aceștia urmau sa faca parte din constelația Starlink, destinata sa furnizeze internet din spațiu.Dar desfașurarea acestui nou lot a fost „afectata in mod semnificativ de o furtuna geomagnetica vineri”,…

- SpaceX a pierdut zeci de sateliti dupa ce au fost loviti de o furtuna geomagnetica la o zi dupa lansare, ceea ce i-a facut sa cada de pe orbita si sa arda. Compania, detinuta de miliardarul Elon Musk, a declarat ca pana la 40 din cei 49 de sateliti de la lansarea de saptamana trecuta au fost loviti.…

- In urma cu patru ani, cea mai puternica racheta spațiala din lume, Falcon Heavy a SpaceX, a fost inaugurata. A fost lansata din Florida, avand la bord mașina personala al lui Elon Musk. Acum, automobilul Tesla se afa intr-o „țara a nimanui” din spațiu, undeva intre Pamant și Marte, relateaza CNN.

- In urma cu patru ani, in aceasta perioada, cea mai puternica racheta operaționala din lume, Falcon Heavy de la SpaceX, a efectuat lansarea inaugurala din Florida și a plecat in spațiul cosmic transportand roadsterul Tesla personal al lui Elon Musk. Mașina sport de culoare roșie - care este…

- O racheta Falcon 9 scapata de sub control de SpaceX se va prabuși pe Luna dupa ce a petrecut aproape 7 ani de zile pe o orbita haotica în spațiu, anunța mai mulți experți citați de The Guardian.Racheta a fost lansata din statul american Florida în februarie 2015 ca parte a unei misiuni…

- Deseurile spatiale reprezinta o problema majora pentru omenire si situatia se va inrautati pe masura ce tot mai multe companii si guverne lanseaza sateliti, nave spatiale, sonde si chiar turisti in spatiu. Desi mare parte din obiectele pe care le trimitem pe orbita ajung sa fie trase inapoi de atmosfera…

- Yusaku Maezawa, un miliardar japonez, s-a intors luni pe Pamant dupa o calatorie de 12 zile in spațiu. Acesta a fost doar un antrenament pentru calatoria sa planificata in jurul Lunii cu SpaceX . Magnatul de moda și colecționar de arta in varsta de 46 de ani s-a lansat din Kazahstan pe 8 decembrie impreuna…