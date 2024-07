Stiri pe aceeasi tema

- In cursul saptamanii trecute, respectiv in perioada 08 – 14 iulie a.c., sub coordonarea Serviciului Rutier au fost desfașurate mai multe actiuni punctuale, in zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru prevenirea victimizarii bicicliștilor și conducatorilor de trotinete. Totodata,…

- Polițiștii locali au intreprins cateva actiuni in piețele de gros din Mehala II și Badea Carțan, fiind verificați 90 de comercianți. Au fost date 24 de sancțiuni, in cuantum de aproape 10 mii de lei, pentru nemenținerea curațeniei, folosirea de cantare neverificate și lipsa etichetelor de produs. Polițiștii…

- Un barbat care a abandonat deșeuri pe un teren viran din Timișoara, la adapostul intunericului, a fost depistat de polițiștii locali și a primit o amenda consistenta. „Seria cazurilor de abandon de deșeuri in cantitați considerabile continua, de aceasta data polițiștii locali din cadrul Compartimentului…

- Trei persoane au fost ranite, aseara, in urma unui accident rutier la intersecția DN 54 cu DJ 604, in afara localitații Vișina. La fața locului, s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia. Potrivit IPJ Olt , un barbat, de 52 de ani, din municipiul Craiova, conducea un autoturism…

- Cetațenii exasperați de galagia facuta de doua firme de construcții pe un șantier din zona Aradului i-au chemat pe cei de la poliția locala in ajutor. Aceștia i-au sancționat pe cei care inca nu oprisera lucrarile la miezul nopții.

- Polițiștii locali din Timișoara au luat verificat, recent, situația terenurilor cu vegetație neintreținuta din oraș. Astfel, au dat 25 de sancțiuni, dar, mai interesant, au depistat 531 de terenuri pe care crește sau ar putea crește ambrozia. Proprietarii vor primi somații din partea primariei.

- Politistii locali din Timisoara au patrulat parcurile si pietele din oras pentru a depista persoanele care au profitat de imbunatatirea vremii intr-un mod ilega, consumand alcool pe domeniul public. 133 de persoane au fost sanctionate in ultimele 30 de zile. „Astfel, și in aceasta perioada, incalzirea…

- O șoferița s-a rasturnat cu mașina in afara drumului pentru a evita impactul cu o mașina care nu a acordat prioritate, in Timiș. In urma impactului, o fetița de 7 ani a fost ranita. Polițiștii au deschis un dosar penal.