Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au acționat, luni, pe raza municipiului Radauți, cautand, din nou, comercianți care vand haine care poarta marci de renume, dar sunt contrafacute. Ei au confiscat de la doua localnice haine in valoare de 7.000 de lei, deschizand ...

- Produse vestimentare susceptibile a fi contrafacute, in valoare de un milion de euro, aduse in tara noastra din Turcia, au fost depistate si confiscate de lucratori vamali si ai Garzii de Coasta la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda. Garda de Coasta a informat luni, printr-un comunicat de presa,…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute in valoare de un milion de euro, confiscate de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali din cadrul Directiei Generale a Vamilor au descoperit, intr un automarfar sosit din…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varsand au descoperit, in interiorul unui automarfar, peste 700 de baxuri ce contineau articole vestimentare care purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile de a fi contrafacute.

- Polițiștii din Teiuș au ridicat articole vestimentare, susceptibile a fi contrafacute, care erau oferite spre vanzare intr-o piața din oraș. Barbații s-au ales cu dosare penale, pentru punerea in circulație a unui produs avand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata. Ieri, 26 mai 2021,…

- Sute de obiecte de imbracaminte și incalțaminte au fost ridicate in vederea confiscarii in urma unei ample acțiuni care a avut loc in cursul zilei de miercuri, 21 aprilie. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Suceava, impreuna cu lucratori din cadrul Direcției…

- Haine contrafacute, descoperite de polițiști intr-un magazin din Campeni. A fost intocmit un dosar penal Articole vestimentare contrafacute, de peste 6.000 de lei, au fost ridicate de catre polițuștii de investigare a criminalitații, din cadrul unei societați comerciale din Campeni, unde au fost expuse…

- In data de 15 aprilie politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice cu sprijinul lucratorilor din cadrul Poliției municipiului Suceava au oprit pentru control pe bld. Corneliu Coposu din localitate, autoturismul condus de un barbat de 34 de ani din judetul Ialomita, care…