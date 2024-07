Zeci de români sunt blocați de 12 ore pe un aeroport din Cipru Mai mulți turiști romani sunt blocați, de 12 ore deja, pe aeroportul din Larnaca, in Cipru. Plecarea cursei cu care aceștia urmau sa plece a fost amanata de mai multe ori, timp in care reprezentanții companiei aeriene nu au oferit pasagerilor nicio explicație. Din informațiile noastre, este vorba despre 145 de romani, in mare parte familii cu copii. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

