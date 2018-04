Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de romani care traiau in condiții inumane, intr-un imobil din Berlin, ocupat ilegal, au fost evacuați luni, in urma unei intervenții a trupelor speciale germane. Vezi galeria foto + 4 + 4 Luni, 16 aprilie, 120 de polițiști inarmați și echipați ca in cazul unui atac cu arme chimice, au descins intr-un…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit reconfirmarea excelenței in implementarea strategiei de resurse umane pentru cercetatori din partea Comisiei Europene, Direcția Generala Cercetare și Inovare, la data de 7 aprilie 2018. UAIC este singura universitate publica din Romania care…

- Banca franceza Societe General are in plan retragerea din tarile din Europa Centrala si de Est in care nu este in top trei al cotei de piata.Potrivit Euroscoop si capital.bg este vorba de sase tari Bulgaria, Macedonia, Albania, Serbia, Muntenegru si Republica Moldova, scrie Gandul. Surse citate…

- Sistemul de sanatate din Romania a ocupat și in 2017 ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, raport ce analizeaza situația din 34 de state europene. A obținut un punctaj total de 439 de puncte, fața de 548 cat are Bulgaria, in condițiile in care scorul minim posibil este de 330.…

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar și decat țari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru. Romania se afla pe locul 34 din tot atatea țari europene al caror…

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar si decat tari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru.

- LIVE PRO TV TRAGEREA LA SORTI LIGA NATIUNILOR UEFA LIVE VIDEO STREAM ONLINE PRO TV. Cele patru serii din LIGA NATIUNILOR s-au stabilit pe baza coeficientului UEFA. Seria A (patru grupe cu trei echipe): Germania, Portugalia, Belgia, Spania, Franța, Anglia, Elveția, Italia, Polonia, Islanda,…

- LIGA NATIUNILOR la fotbal. Pentru nationala Romaniei urmeaza participarea in Liga Națiunilor 2018/2019, acolo unde va intalni adversari de același calibru reuniți in Seria C.Pentru tragerea la sorți Romania a fost repartizata in Seria C, alaturi de Ungaria, Scoția, Slovenia, Grecia, Serbia,…