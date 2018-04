Zeci de români blocaţi pe Aeroportul Ciampino din Roma după ce cursa lor a fost anulată Oamenii spun ca au fost reprogramati pentru curse de miercuri, joi sau vineri, insa compania s-a oferit sa le achite doar o noapte de cazare, iar multi sunt revoltati pentru ca nu isi permit sa stea la Roma inca doua, trei sau patru nopti. Sunt insa si romani care au refuzat oferta si au vrut sa se intoarca in aceasta noapte la Bucuresti, platind peste 200 de euro pentru un bilet. "Mi s-a oferit o noapte de cazare in aceasta seara si zbor vineri seara, voi cere rambursarea si caut zbor. Miercuri trebuie sa fiu la munca, nu-mi permit sa stau pana vineri pe buzunariul propriu. Am… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

