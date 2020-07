Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, luni, ca alți trei romani aflați in Grecia au fost testați pozitiv COVID-19. Doi dintre ei se afla in Insula Evia și altul in Salonic. ”In continuarea informațiilor cu privire la situația turiștilor romani aflați in Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe…

- Inca un cetațean roman depistat pozitiv la COVID-19, in Grecia. Este vorba despre o femeie care a sosit in Grecia cu autocarul, intr-o excursie organizata. Ceilalți 40 de turiști din grupul ei sunt inchiși in camerele de hotel. De duminica dimineața nu au voie sa iasa.

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, joi, ca doi romani in Grecia au fost testati pozitiv pentru infectia cu noul coronavirus. Primul se afla in insula Thassos, iar al doilea in Paralia Katerini.

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca muncitorii romani, angajati ai companiei germane de prelucrare a carnii din localitatea Straubing-Bogen, landul Bavaria, care au fost depistati cu Covid-19, au iesit din perioada de carantina. O parte dintre ei au revenit acasa, in tara, insa majoritatea si-au…

- Rețelele sociale sunt pline de imagini și filmulețe cu turiștii romani care au plecat in vacanța spre Grecia, dar au fost blocați in punctul de trecere a frontierei dinspre Bulgaria, de la Kulata, a informat Digi24.Grecia a deschis granițele pentru turiștii romani, fara carantina de 7 zile, incepand…

- Situatie bizara pentru pasagerii unei curse aeriene. 12 dintre cei 91 pasageri ai unui avion ai companiei Qatar care zbura la Atena au fost testati negativ cu noul coronavirus inaintea decolarii. La aterizare insa, au fost testati din nou, rezultatul fiind pozitiv.Drept urmare, Grecia a suspendat toate…