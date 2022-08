Zeci de români, blocaţi în Turcia după ce agenţia de turism a dat faliment 70 de turisti romani aflati in concediu in Turcia nu stiu cu ce se vor intoarce acasa dupa ce agentia prin care au cumparat biletele si-a anuntat falimentul, scrie Observatornews.ro. Incetarea activitatii acestei agentii de turism a fost anuntata pe retelele de socializare chiar de patron, iar motivele sunt: retragerea unilaterala a fostului asociat, cresterea pretului la petrol, schimbarea zborurilor cu costuri suplimentare si incetarea creditarii bruste catre partenerul local. Zeci, poate chiar sute de turisti romani, care in acest moment se afla in vacanta in Antalya, nu mai au cu ce sa se… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Agentia de turism Soley Tour a intrat in incapacitate de plata, iar touroperatori precum Christian Tour sau Cocktail Holidays au anuntat ca incearca sa ajute turistii care au fost afectati, care fie sunt blocati in destinatia de vacanta, fie au ramas fara vacanta platita. Unele companii de turism anunta…

- Soley Tour este agentie de turism romano-turca, infiintata in anul 2020, avandu-l actionar majoritar pe Ionut Nedea, proprietarul Litoralulromanesc.ro, care vinde vacante la Marea Neagra. In acest business, Ionut Nedea s-a asociat cu Erdinc Adali, iar Nedea a parasit Soley Tour la sfarsitul anului 2021.…

