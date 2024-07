Zeci de romani au ramas blocați sambata seara in aeroportul El Prat din Barcelona dupa ce zborul lor de legatura spre Romania a fost anulat de catre compania aeriana Wizz Air. Calatorii, care se aflau in tranzit din Santiago, au aflat despre anularea zborului abia la aterizarea in Barcelona. Informații insuficiente și lipsa personalului Potrivit […] The post Zeci de romani blocați in Barcelona dupa anularea zborului de legatura de catre Wizz Air appeared first on Puterea.ro .