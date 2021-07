Zeci de romani care doreau sa se intoarca din Barcelona la București, nu s-au putut imbarca, vineri, in avion deoarece nu mai erau locuri. Compania Wizz Air a vandut mai multe bilete decat capacitatea aeronavei. Pasagerii care nu s-au putut imbarca in zborul care a decolat spre București vineri seara la ora 20.40, au povestit ca au aflat la imbarcare ca nu mai sunt locuri pentru ei. De asemenea, ei spun ca nu a fost niciun reprezentant al companiei aeriene in aeroport, pentru a le da explicații sau a le spune ce se intampla mai departe. Dupa mai multe ore petrecute in aeroport, romanii au fost…