Zeci de pasageri romani au fost prinși in sudul Franței, la frontiera Perthus, departamentul Pyrenees-Orientales, cu teste COVID false, pentru a putea patrunde in țara. Polițiștii i-au identificat și i-au trimis ulterior inapoi in țara. Iata care a fost motivul și cum au fost pedepsiți romanii!