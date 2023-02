Zeci de români au fost înşelaţi de o femeie, fals consultant în fonduri europene, din Braşov O femeie din Brașov care se recomanda a fi consultant in fonduri europene a inșelat 19 persoane cu peste un milion de lei. Potrivit procurorilor DIICOT Brașov, s-a dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unei femei cercetate pentru constituire a unui grup infracțional organizat, inșelaciune in forma continuata (19 acte materiale), participație improprie la fals informatic in forma continuata (19 acte materiale) și alterarea integritații datelor informatice (33 acte materiale), infracțiuni comise in stare de recidiva. Oamenii legii au reținut faptul ca, la inceputul anului 2021, pe raza… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

