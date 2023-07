Zeci de rechini atacă o balenă, surprinde în imagini video Oamenii de știința au publicat o inregistrare video in care zeci de rechini ataca o balena La sfirșitul lunii iunie, o drona care zbura in largul coastei din Queensland, Australia, a surprins un grup de aproximativ 50 de rechini tigru care ronțaiau carcasa unei balene moarte. Aceasta observație rara este importanta pentru cercetarea rechinilor și servește, de asemenea, drept avertisment pent Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

