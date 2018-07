Stiri pe aceeasi tema

- Patruzeci si doua de persoane au fost ranite in timpul curselor cu tauri de la editia din acest an a festivalului San Fermin, de la Pamplona, care se incheie sambata, la miezul noptii, informeaza AFP (news.ro).Doi dintre raniti au fost luati in coarne de tauri. Un barbat a parasit deja spitalul,…

- In cele patru zile in care a avut loc festivalul Neversea pe plaja Modern din Constanta, peste 120 de pompieri din cadrul ISU Dobrogea, paramedici, medici SMURD si voluntari ISU au fost la datorie zilnic. Potrivit ISU Dobrogea, 936 de persoane au fost asistate la cele trei Puncte de Prim Ajutor si la…

- Cel puțin noua persoane au fost ranite in primele doua zile ale festivalului de curse cu tauri de la Pamplona, care are loc anual in Spania, au anunțat reprezentanții Crucii Roșii spaniole, conform CNN, citeaza Mediafax.

- Cel puțin cinci oameni au fost raniți in prima zi la cursele cu tauri, care se desfașoara in orașul spaniol Pamplona. Potrivit medicilor, una dintre victime a fost luata in coarne de un buhai si este in stare critica. Celelalte au suferit contuzii.

- Cinci persoane au fost ranite, dintre care una impunsa de coarne, la prima cursa cu tauri, traditionalul 'encierro' de sambata desfasurat pe strazile din Pamplona, in cadrul sarbatorii San Fermin, potrivit Crucii Rosii locale citata de EFE. Celelalte persoane prezentau hematoame…

- Zeci de activisti pentru drepturile animalelor, purtand masti si avand pancarte in maini, au protestat joi impotriva curselor cu tauri organizate in Pamplona in timpul renumitului festival San Fermin, care va debuta vineri in acest oras din nordul Spaniei, informeaza Reuters. Cursele cu tauri,…

- Imagini cum rar ti-e dat sa vezi!: Accident cumplit: 2 morți si 13 raniti dupa ce un microbuz si un autoturism s-au izbit frontal. foto Planul Rosu de interventie dupa ce un autoturism si un microbuz s-au ciocnit in zona localitatii Sancraieni. Potrivit autoritatilor in accidentul de la Sancraieni din…

- In jur de 30 de persoane au fost ranite in urma unei explozii ce a avut loc joi in cartierul Stamford Hill din Londra, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters si BBC.Deflagratia s-a produs in timpul unui festival al comunitatii evreiesti.