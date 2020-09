Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost ranite miercuri la Sofia si 35 au fost arestate in timpul unei manifestatii violente desfasurate in fata parlamentului bulgar impotriva premierului Boiko Borisov, in timp ce la Ruse protestatarii au blocat podul peste Dunare, transmite agentia EFE. Potrivit autoritatilor, circa…

- Mii de bulgari au protestat miercuri in fata parlamentului de la Sofia, cerand demisia premierului Boiko Borisov, pe care il acuza ca este paravanul corupției din țara. Intre manifestanți și forțele de ordine au avut loc ciocniri, soldate cu raniți in ambele tabere, dar și cu arestari. Protestul este…

- Conflictul dintre presedintele bulgar Rumen Radev si premierul bulgar Boiko Borisov a escaladat luni, pe fondul protestelor care au loc de o luna impotriva sefului executivului de la Sofia, relateaza dpa. Intrebat in legatura cu demisia care i-a fost ceruta de protestatari si de seful…

- Opozitia bulgara si activisti anti-guvernamentali au amenintat duminica cu o intensificare saptamana viitoare a manifestatiilor impotriva executivului condus de premierul Boiko Borisov, relateaza agentia DPA. ''Punctul culminant al escaladarii va fi miercurea aceasta, cu o manifestatie…

- Guvernul de centru-dreapta de la Sofia a trecut cu bine in urma moțiunii de cenzura depuse in parlament de opozitia socialista. Impotriva motiunii au votat 124, dintre cei 240 de parlamentari...

- Doi politisti si un manifestant au fost raniti la Sofia, la manifestatii la care protestatari care cer de sase zile demisia Guvernului lui Boiko Borisov au incercat marti sa patrunda in sediul Parlamentului, a anuntat politia, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Politisti care incercau sa salveze…

- Doi polițiști și un protestatar au fost raniți marți la Sofia, în timp ce protestatarii care cer demisia guvernului încercau sa intre în cladirea Parlamentului, a spus poliția, potrivit AFP."Polițiștii care încearca sa salveze un tânar care a fost lovit de…

- A patra zi de proteste din Belgrad a inceput pașnic, dar printre protestatari s-au infiltrat membrii galeriilor Steaua Roșie Belgrad și Partizan Belgrad. Aceștia au devenit violenți, au indepartat gardul din fața parlamentului, iar lucrurile au degenerat. Forțele de ordine au folosit mai intai scuturile,…