Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 37 de persoane au fost ranite dupa explozia puternica produsa miercuri dupa-amiaza in Paris, urmata de prabusirea partiala a unei cladiri. Patru dintre raniți sunt in stare grava scrie Reuters. Salvatorii cu doi caini de cautare incearca sa gaseasca sub daramaturi doua persoane date disparute.

- Cel putin 29 oameni sunt raniti, dupa o explozie urmata de un incendiu violent, in centrul Parisului. Fatada Academiei Americane din Paris din arondismentul 5 s-a prabusit, iar focul s-a extins la mai multe cladiri din jur. Explozia a avut loc in jur de ora cinci dupa amiaza. Primaria din Paris a creat…

- Explozie pe o strada in Cartierul Latin, in centrul Parisului! In urma tragediei, 16 persoane au fost ranite, dintre care 7 se afla in stare critica, potrivit politiei franceze, noteaza Agerpres. De altfel, in urma exploziei, un incendiu uriaș s-a declanșat iar o fațada a unei cladiri s-a prabușit.…

- Un incendiu de proporții, de origine inca necunoscuta, a izbucnit miercuri intr-o cladire din centrul Parisului, din care o parte s-a prabușit, potrivit imaginilor AFP. ALERTE – Scene de chaos dans le 5ᵉ arrondissement de Paris apres une puissante #explosion de gaz au niveau de la rue Saint-Jacques.…

- Noaptea trecuta a fost una de coșmar pentru ucrainenii din Odesa. Armata Rusiei a atacat de pe mare cu rachete Kalibr. A lasat in urma trei morți, cel puțin 13 raniți și mai multe cladiri avariate. Rachetele au vizat, in special, un depozit, un centru de afaceri și magazine.

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care s-a manifestat la o anexa gospodareasca situata in localitatea Plaiuri, comuna Petreștii de Jos din județul Cluj.

- Trei persoane au fost ranite, doua dintre acestea suferind arsuri pe fata, in urma unei explozii produse, vineri, la Santierul Naval Midia. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”, in timpul efectuarii reparatiilor la o nava, in urma unor acumulari de gaze s-a produs o explozie,…

- O explozie s-a produs, vineri, la o nava aflata in Santierul Naval Midia, anunța ISU Dobrogea.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați sa intervina in aceasta dimineața in Șantierul Naval Midia.Din primele informații, explozia…