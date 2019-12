Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost ranite in urma confruntarilor violente intre forțele de ordine și protestatarii antiguvernamentali, produse duminica seara la Beirut, fiind pentru a doua zi consecutiva cand se inregistreaza astfel de incidente, potrivit site-ului postului BBC News preluat de mediafax.Vezi…

- Forțele de securitate libaneze au folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc in incercarea de a dispersa protestatarii antiguvernamentali, dupa ce unii manifestanți au incercat sa treaca de bariere de metal care blocau caile de acces spre sediile mai multor instituții, informeaza Reuters online,…

- Parisul a devenit sambata scena unor proteste marcate pe alocuri de violente, la implinirea unui an de la inceputul miscarii de contestare a "vestelor galbene", relateaza AFP, potrivit Agerpres. 41 de persoane au fost retinute de la debutul manifestarilor sambata dimineata.In intreaga Franta…

- Un barbat a murit in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce a fost impușcat de forțele de ordine in timpul unui protest desfașurat in sudul capitalei Libanului, Beirut, a informat agenția naționala de știri a Libanului, citata de Le Figaro și preluat de mediafax.Potrivit aceleiași surse,…

- Zeci de protestatari au fost raniti duminica in confruntari cu fortele de ordine care au tras gloante si gaze lacrimogene in centrul Bagdadului, devenit un camp de lupta, dar mobilizarea este inca in desfasurare, in ciuda riscului unei ''bai de sange'', potrivit Amnesty International, anunța AGERPRES.Miscarea…

- Irakienii, nemulțumiți de saracie și corupția prezenta la nivelul tuturor instituțiilor, au ieșit cu zecile de mii in strada, in intreaga țara, sperand ca ceva se va schimba. In Bagdad, capitala Irakului, cel puțin 40 de protestatari și-au pierdut viața, iar mulții alții au fost raniți, dupa…

- Barcelona a devenit teatrul unor proteste violente. Zeci de mii de catalani au ieșit in strada și au incercat sa blocheze aeroportul, dupa ce noua lideri de-ai lor au fost condamnati la inchisoare pentru tentativa de proclamare a independenței Cataloniei in 2017.

- Manifestanti pro-democratie s-au strans, duminica, intr-un centru comercial din Hong Kong, iar militanti radicali au vandalizat o statie de metrou. Autoritatile au reusit sa contracareze o actiune care urma sa se desfasoare la aeroport, relateaza AFP si Reuters.