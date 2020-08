Stiri pe aceeasi tema

- Week-end-ul trecut, echipa PSD Campina, in frunte cu candidatul Alianței pentru Prahova la funcția de primar al municipiului Campina, Nicolae Moisescu, a inițiat și desfașurat o acțiune de ecologizare pe dealul Muscel.

- • Se cere ca ploiestenii indreptatiti sa beneficieze de prevederile Legii 163/2020, care permite reducerea varstei standard de pensionare • Inițiatorii demersului susțin ca poluarea excesiva este si un factor important de transmitere și inmulțire a coronavirusului N. Dumitrescu Poluarea orașului Ploiești…

- Asociația GAL Sepsi a prezentat presei, miercuri, 29 iulie, raportul activitaților recente. Managerul de proiect, Timea Veres Nagy a declarat ca cel mai important rezultat al acestui an a fost incheierea cu succes a primelor doua apeluri de proiecte din bugetul total de 7 milioane de euro. Totodata…

- Grupul de Actiune Locala (GAL) Muntii Macinului-Dunarea Veche a contractat proiecte care insumeaza 85% din valoarea totala a fondurilor europene puse la dispozitia a 16 comunitati din zona de nord a judetului Tulcea, dar semnaleaza modul dificil de derulare a investitiilor initiate de autoritatile…

- Opt persoane au fost retinute in dosarul permiselor de conducere obtinute in mod fraudulos, urmand sa fie prezentate joi instantei cu propunere de arestare preventiva. Alte 26 de persoane au fost plasate sub control judiciar. ”Au fost retinute si vor fi prezentate in cursul acestei zile, cu propunere…

- Aproape 600 de proiecte Smart City se afla, in prezent, in stadiul de proiect, in curs de implementare sau au fost deja finalizate in 87 de orase din Romania, arata datele unui raport de specialitate, publicate joi. In luna martie a anului trecut, se aflau in derulare 330 de proiecte de tip smart city…

- RAJA SA este cel mai mare operator public regional din Romania in domeniul alimentarii populației cu apa potabila și al epurarii apelor uzate și deservește peste 3 milioane de beneficiari din județele Constanța, Ialomița, Calarași, Ilfov, Dambovița, Brașov, Prahova și Bacau. RAJA SA este membru fondator…

- La inceput de week-end puteți ieși in natura, aproape de Timișoara. Puteți reda verbele ierbii strangand gunoaie de pe malul Timișului. Peste 70 de voluntari deja s-au inscris la acțiune. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) in județul Timiș organizeaza vineri, 5 iunie, intre…