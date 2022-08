Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, decizii majore, care au fost discutate cu sindicatele de profil. Aceste masuri vor schimba radical actualul sistem de Educație, fiind prevazute examene la colegii dupa Evaluarea Naționala, care devine obligatorie pentru toți elevii, din 2024, iar…

- Aproape 70% dintre profesori spun ca examenele de admitere organizate de colegiile nationale vor duce la inechitate, potrivit unei consultari publice cu privire la proiectul legii Invatamantului Preuniversitar adresate de World Vision Romania catre cadrele didactice din toate ciclurile de invatamant.…

- Aproape 70% dintre profesorii participanți la un sondaj World Vision Romania, citat de edupedu.ro, nu sunt de acord cu examenele separate de selecție la unele colegii naționale, așa cum sunt stipulate unele prevederi din proiectul nilor legi ale Educației. Nici parinții nu au fost de acord, Federația…

- Admiterea pe baza de examen la licee de elita cum sunt colegiile naționale, prevazuta in pachetul noilor legi ale educației, creeaza inechitate, apreciaza Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) ai carei experți contesta acel model. De aceeași parere sunt, de altfel, și 64,5% dintre…

- SONDAJ ziarulunirea.ro| Sunteți de acord ca și colegiile naționale sa organizeze examane de admitere? Sunteți de acord ca și colegiile naționale sa organizeze examane de admitere? Noile legi ale Educației propuse de ministrul Sorin Cimpeanu vor schimba radical parcursul academic pentru elevii din Romania.…

- Media din gimnaziu va disparea din calculul mediei de admitere la liceu inca din 2023, a anunțat Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. Potrivit acestuia, elevii care acum intra in clasa a opta nu vor mai avea media din gimnaziu ca factor in ecuația mediei de admitere. Schimbarea face parte din proiectele…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis marti, in cadrul unei vizite la Scoala Gimnaziala nr. 11 din Buzau, ca proiectul „Romania Educata” vizeaza reducerea abandonului scolar si absenteismul de la examenele nationale, in contextul in care numarul elevilor inscrisi in acest an la Bacalaureat este in…