Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an de pandemie, romanii iși cauta locuri de munca, dar oferta este relativ limitata. Potrivit Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Munca, la sfarșitul lunii martie erau peste 12.000 de locuri de munca disponibile in țara și alte 1000 disponibile in Europa pentru lucratori din Romania. Oferta…

- Romania a depașit doua milioane de persoane vaccinate impotriva COVID-19, la 3 luni de la debutul campaniei de vaccinare. Dar, in același timp, a fost inregistrat un nou record de pacienți in stare grava, internați la ATI: 1.412.

- Ministrul Sanatații a prezentat joi, intr-o declarație de presa susținuta la Palatul Victoria, la finalul ședinței de Guvern, situația din secțiile de terapie intensiva din țara. In prezent, in Romania, sunt libere 163 de paturi. „Astazi avem 1.498 de paturi ATI disponibile, din care 1.335 sunt ocupate.…

- Judetul Suceava se numara printre cele 17 judete din tara care mai au locuri disponibile pentru vaccinarea cu Pfizer/BioNTech. Etapa care incepe astazi, 1 martie, se adreseaza celor peste 65 de ani, celor cu boli cronice si persoanelor cu dizabilitati. Aproape 146.000 de oameni din Romania s-au programat…

- Ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei, organizat de Romexpo București, se va desfașura pentru prima data virtual, in perioada 18-21 februarie, și dorește sa prezinte cele mai frumoase destinații de vacanța precum și cele mai atractive zone turistice din Romania, reunind intreaga industrie…

- Fundatia Alexandrion organizeaza cea de-a patra editie a „Dezbaterilor de la Sinaia” online, pe 27-28 ianuarie 2021. Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook a Fundatiei Alexandrion si va fi accesibil tuturor celor interesati sa urmareasca profesionisti din multiple domenii de activitate,…

- Vaccinurile impotriva COVID-19 disponibile in Romania in acest moment, Pfizer BioNTech Moderna, permit donarea de sange imediat dupa vaccinare, fara o perioada de așteptare, transmite Ministerul...

- Astazi, 11 ianuarie, a sosit in Romania a patra transa de vaccin de la Pfizer BioNTech, constand in 150.150 doze, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj Napoca si Timisoara Transportul este asigurat de firma producatoare, inclusiv in momentul transportului la sol. Vaccinurile sunt transportate…