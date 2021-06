Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele saptamani, Primaria Timisoara va organiza un concurs pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Locale. Este pentru prima data cand se organizeaza un astfel de concurs. In ultimii opt ani, institutia a fost condusa doar prin delegatie sau cu interimat. Primul sef de institutie aflata…

- La doar patru zile de cand a fost prezentata de Dominic Fritz, organigrama Primariei Timișoara a fost adoptata in consiliul local. De la 27 de structuri s-a ajuns la 17, vor fi desființate 80 de posturi, din care 10 de conducere și se vor face peste 100 de angajari. Orașul va avea gradinar-șef și noua…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a uitat sa respecte legea atunci cand a anunțat noua organigrama. Edilul a prezentat noua organigrama, insa nu a organizar și o dezbatere publica. Pe scurt, Fritz a anunțat ca 80 de posturi vor fi desființate, insa o buna parte din acestea nici macar nu erau ocupate.…

- Noua organigrama propusa de Dominic Fritz pentru Primaria Timișoara ar trebui sa intre la vot marți, in consiliul local, dar sindicaliștii din instituție cer dezbatere publica. Primarul Fritz a prezentat-o vineri, cand a recunoscut ca nu s-a consultat cu sindicatul salariaților din PMT.

- Dupa ce a stat luni bune in laboratorul in care au lucrat specialiștii noii administrații a Timișoarei, primarul Dominic Fritz a facut public marele secret, noua organigrama! Schimbarile sunt masive, in primul rand pur organizatorice, iar la taiat posturi dispar 80, multe dintre acestea, neocupate in…

- Despre noua Organigrama a Primariei Timișoara, Dominic Fritz spune ca este rezultatul unui proces foarte anevoios in ultimele luni și a unei analize menita sa releve de ce lucrurile nu funcționeaza așa cum ar trebui. „Va prezint astazi o organigrama ambițioasa, vrem sa deschidem Primaria Timișoara catre…

- Primaria Cugir va ELIMINA 27 de posturi. Doua functii de directori, desfiintate, iar Politia Locala isi pierde personalitatea juridica La Cugir, un numar de 27 de posturi sunt eliminate din organigrama, doua functii de directori sunt desfiintate, Politia Locala isi pierde personalitatea juridica si…

- Noua organigrama a Consiliului Județean Timiș a fost votata, astazi, in cadrul unei ședințe ce a avut loc la Palatul Administrativ, cu 24 de voturi pentru și șapte abțineri. Vor fi concediați 43 de angajați și vor fi angajate apoi 20 de persoane prin crearea de noi posturi. In total, la CJT lucreaza…