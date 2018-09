Stiri pe aceeasi tema

- Toți porcii de la o ferma din Puiești, județul Buzau, vor fi sacrificați, pentru a ține pesta porcina africana departe de celelalte gospodarii din zona. Potrivit DSVSA, a fost dispusa sacrificarea a 14 porci adulți și 76 sugari sau intre 20-40 kg din exploatația cu suspiciune de PPA de la Puiești. …

- Pesta porcina a fost confirmata in judetul Buzau, au anuntat autoritatile judetene convocate duminica in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Doua focare au fost confirmate de laboratorul national de referinta in doua gospodarii din localitatile Panatau si Lunca, o suspiciune fiind si intr-o…

- Razboiul autoritatilor din judetul Ialomita cu pesta porcina nu este nici pe departe castigat. Virusul ucigas a fost confirmat si in localitatea Ograda, aflata la 9 kilometri de Tandarei. Astfel, boala contagioasa care ucide pe capete animalele s-a instalat in 12 localitati din Baragan.

- Autoritatea Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) a transmis vineri ca a fost depistat un nou focar de pesta porcina africana, in judetul Galati, autoritatile luand masuri pentru prevenirea raspandirii bolii, prin sacrificarea porcilor si dezinfectia exploatatiei afectate.