Zeci de porci au fost sacrificati în Bogdãnesti si Banca NECAZ MARE… In conditiile in care oamenii sunt speriati de aparitia unui virus care face mii de morti in lume, iata ca in satele vasluiene s-a abatut o noua napasta peste crescatorii de animale. In ultimele zile, in comunele Bogdanesti si Banca, au fost inregistrate mai multe cazuri de infestare a porcilor cu virusul pestei [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

- EXCLUSIVITATE… Reporterii Vremea Noua au surprins imaginile inedite cu operațiunea de asanare a celor 24 de porci infectați cu pesta africana. Imaginile sunt de la o ferma din satul Horiata, aflata pe granița dintre comunele Bogdanești și Banca. Este chiar ferma de unde ciobanul inconștient, Danuț D.,…

