- Un scandal izbucnit de niciunde, referitor la niște poduri construite fara autorizație in zona Secu-Vaduri, tinde sa ia o turnura neașteptata. Primarul comunei, Ion Rotaru, a aruncat vina intr-o ședința publica asupra consilierilor USR, care i-ar fi facut mai multe plangeri penale, care ar fi declanșat…

- Trei cetateni romani, care au sechestrat si violat o englezoaica, au fost condamnati de judecatorii britanici la multi ani de inchisoare, scrie Adevarul. O instanta de judecata din Manchester i-a condamnat pe trei cetateni romani din Bicaz, judetul Neamt, la sentinte cu executare, pentru ca…

- In mai putin de doi ani, comuna Dudeștii Vechi ar putea scapa de facturile mari la gaze și sa iși produca propriul agent termic, prin exploatarea apei geotermale. Primarul comunei vrea sa investeasca 6 milioane de euro pentru a alimenta instituțiile publice cu caldura la costuri aproape de 0, scrie…

- Dupa ce anul trecut au petrecut Revelionul in case, alaturi de familie, localnicii din comuna gorjeana Roșia de Amaradia vor avea o surpriza. Primaria organizeaza petrecere de Revelion pe stadionul din localitate.

- Noi restricții, mai dure, in contextul pandemiei COVID-19, intra in vigoare astazi, in Cehia, dupa ce sambata seara a expirat starea de urgenta, transmite DPA. Restricțiile sunt impuse de noul guvern ceh .Incepand de astazi, adultii care intra in Republica Ceha din alte tari membre UE trebuie sa prezinte…

- Politia de Frontiera a precizat ca persoana care nu are completat formularul digital de intrare in Romania – utilizat incepand de luni – poate face acest lucru in termen de 24 de ore de la intrarea in tara, iar in caz contrar va fi primi o amenda cuprinsa intre 2.000 si 3.000 de lei. Reprezentantii…

- Politistii minicipiului Constanta au aplicat 62 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 27.000 de lei, dintre care 40 la Legea 55 2020.Politistii din cadrul Politiei municipiului Mangalia, Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai, precum si ai Sectiei 3 Rurala Mangalia si Sectiei 9 Rurala Topraisar…