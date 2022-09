Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea cel mai mare producator de oțel din lume, ArcelorMittal a decis sa inchida doua dintre furnalele sale din Europa, in Bremen (nord-vestul Germaniei) și Asturias (nordul Spaniei), pentru a face creșterii prețurilor la energie și pe fondul cererii in scadere, relateaza AFP.

- Guvernul ar urma sa se intruneasca in sedinta joi pentru a discuta modificarea elementelor de referinta pentru compensarea preturilor la energie. Aceasta ședința de Guvern vine in contextul unor tensiuni majore intre PSD și PNL atat din cauza compensarii prețurilor la energie, dar și din cauza posibilelor…

- Seceta extrema și prețurile tot mai mari la energie și ulei scumpesc cartofii prajiți. Din cauza temperaturilor foarte ridicate, producția este cea mai mica din ultimii ani in Olanda, Belgia, Franța și Germania. In Belgia, țara care se lauda ca a inventat cartofi prajiți, prețul acestora a crescut cu…

- CEARTA in coaliția de guvernare, din cauza prețurilor la energie. Rareș Bogdan: „Nu e unul baiatul bun și altul baiatul rau. Hotararile se iau impreuna!” CEARTA in coaliția de guvernare, din cauza prețurilor la energie. Rareș Bogdan: „Nu e unul baiatul bun și altul baiatul rau. Hotararile se iau impreuna!”…

- Guvernul va verifica piața de energie pentru a descoperi eventuale speculații de preț, a solicitat premierul Nicolae Ciuca in ședința de guvern de miercuri. Premierul Nicolae Ciuca a cerut miercuri, in deschiderea ședinței de guvern, demararea unor controale ample de catre Consiliul Concurenței, ANRE…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut miercuri, in deschiderea ședinței de guvern, demararea unor controale ample de catre Consiliul Concurenței, ANRE și alte autoritați, pentru a se descoperi eventuale elemente speculative pe piața de energie, ca urmare a diferenței dintre prețul de producție și cel de…

- PSD solicita reluarea discutiilor in coalitia de guvernare in privinta aplicarii reglementarii preturilor la energie si gaze in Romania, pe o perioada limitata, sustinand ca realitatea economico-sociala impune acest lucru pentru „a opri spirala scumpirilor”, potrivit Agerpres. „PSD sustine ca se impune…

- In Sri Lanka, oamenii stau la coada kilometri intregi pentru a umple un rezervor de combustibil. In Bangladesh, magazinele se inchid la ora 20.00 pentru a economisi energie. In India și Pakistan, intreruperile de energie electrica obliga școlile și afacerile sa se inchida și locuitorii sa se sufoce…