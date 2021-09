Stiri pe aceeasi tema

- Nouasprezece mineri chinezi ramasi blocati in subteran dupa prabusirea unei mine de carbune in urma cu o luna au fost gasiti morti luni, dupa indelungi cautari, au transmis canalele media oficiale, potrivit AFP. Douazeci si una de persoane munceau in mina Chaidaer, in provincia Qinghai din…

- Misiunea de cautare a celor doi alpiniști moldoveni, care au disparut in timpul unei expediții pe muntele Ushba din Georgia s-a incheiat. Autoritațile georgiene au recuperat astazi cadavrele celor doi și urmeaza a fi transmise rudelor.

- Cei doi alpinisti moldoveni, tata si fiu, care au disparut in timpul escaladarii unui munte din Georgia, au fost gasiti morti. Anuntul a fost facut de catre reprezentantii Ministerului de la Chisinau.

- Un barbat cu cetatenie romana a fost extradat din Italia in Regatul Unit pentru a raspunde in fata justitiei intr-un caz de trafic de migranti soldat cu moartea a 39 de vietnamezi in remorca inchisa ermetic a unui camion, transmite DPA citata de Agerpres.

- Aproape 1.500 de pui de flamingo au fost gasiti morti saptamana aceasta intr-un lac din provincia Konya, in centrul Turciei, ale carui ape au fost exploatate pentru lucrari de constructie care au redus astfel hrana faunei salbatice, relateaza miercuri EFE.

- Potrivit salvatorilor, cei doi barbați au ramas captivi in mașina și nu au putut ieși inainte sau la scurt timp dupa ce vehiculul s-a scufunat. Astfel, dupa ore de cautari, cele doua victime au fost scoase din apa și declarate decedate de catre un echipaj medical.Citiși și Mașina cazuta in Dunare …

- Madalina Ivanescu, cadru didactic, a fost gasita fara viața alaturi de fiul ei, Radu Ivanescu, in aceasta dimineața. Fiul acesteia a premeditat sfarșitul printr-o postare pe Facebook. Care este adevarul din spatele acestei povești tragice.

- "Sigur ca ii cunosc. Numai cuvinte de lauda. Un copil educat, respectuoasa si ea. Nu stim ce s-a intamplat", a spus o vecina a celor doi. Politistii au intrat in apartamentul celor doi dupa o prietena a profesoarei a sunat la 112 si a anuntat ca aceasta nu mai raspunde la telefon si nici la usa de joi…