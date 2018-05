Stiri pe aceeasi tema

- Simfonia Lalelelor continua la Pitești cu simfonia sesizarile depuse la Protecția Copilului și la poliția din Argeș, dupa ce o fetita de doar trei ani a fost pusa sa stea în cap, pe ciment, în fata premierului Viorica Dancila și a altor oficiali din

- Cazul micutei gimnaste care a stat in cap in fata premierului Viorica Dancila, a ministrilor si a mai multor politicieni prezenti luna trecuta la Simfonia Lalelelor de la Pitesti, este anchetat de Protectia Copilului.

- Cativa protestari au stat in cap, luni seara, in fata Guvernului, ca semn de protest fata de faptul ca o fetita de doar cativa ani a fost pusa sa faca acrobatii in fata premierului Viorica Dancila la Simfonia Lalelelor de la Pitesti. "23 aprilie: Piata Victoriei! Acrobatii pentru VV Dancila!", este…

- O fetita din Pitesti s-a dat peste cap in fata premierului Viorica Dancila, la evenimentul Simfonia Lalelelor de la Pitesti, iar acum profesoara sa a reacționat in fața criticilor primite ulterior. Nicoleta Andrei, profesoara de gimnastica a fetitei, a scris pe Facebook un mesaj in care le cere cititorilor…

- Actrita Oana Pellea s-a aratat revoltata de modul in care organizatorii Simfoniei Lalelelor din Pitesti au intele sa organizeze spectacolul si sa-l inchine ca si o da premierului Viorica Dancila! Vadit deranjata de modul comunist de organizare, de omagiile aduse premierului si celorlalti politicieni,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a fost invitat vineri, 20 aprilie, la Pitesti, unde a luat parte la un eveniment intitulat Simfonia Lalelelor, cea mai mare expozitie florala din Romania. La ceremonia de inaugurare a expozitiei, sute de copii de gradinita si elevi au fost pusi sa defileze in fata premierului…

