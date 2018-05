Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii americani au descoperit o schema de frauda care a permis cetatenilor straini sa intre in Statele Unite sub identitati false, folosindu-se de o bresa de securitate din sistemul de atribuire al pasapoartelor din Ungaria, relateaza Washington Post.

- Viktor Orban a depus joi juramantul in al treilea mandat consecutiv de premier al Ungariei, dupa ce a fost reales in mod oficial de Parlament si a evocat proiecte pana cel putin in 2030, relateaza AFP. ”Cred ca atunci cand ne stabilim obiective ambitioase… suntem pe aceeasi lungime de unda cu poporul”,…

- Mutarea Ambasadei Romaniei din Israel, la Ierusalim Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectiva a Ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim - a anuntat joi seara presedintele PSD, Liviu Dragnea. Prezent…

- Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor si-a exprimat, luni, sustinerea pentru FIDESZ, partidul de guvernamant din Ungaria condus de premierul Viktor Orban, in contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 8 aprilie in tara vecina. Tamas Sandor, care este si presedintele Consiliului…

- In prag de alegeri, cu Berlinul conditionand acordarea fondurilor europene de acceptarea imigrantilor si cu OLAF, biroul antifrauda al UE, scotand la lumina neregulile din afacerile facute cu banii europeni de apropiatii sai, premierul maghiar Viktor Orban declara ca Ungaria nu mai are nevoie de…