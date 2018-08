Zeci de persoane s-au prezentat la spital in ultimele zile cu stari de rau din cauza gazelor inhalate in Piata Victoriei

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, doar in decursul zilei de miercuri s-au prezentat la spital 30 de oameni, iar luni si marti au ajuns alti 20. Oprita a mai spus, potrivit news.ro, ca niciuna dintre persoane nu a necesitat internarea, dar in cazul unor dintre ele continua investigatiile medicale. Simptomele…

- Medicul Gabriel Diaconu a explicat cum ar putea fi afectata sanatatea celor prezenți vineri seara in Piața Victoriei, la protestele violente. Gabriel Diaconu a anunțat pe Facebook care sunt simptomele ce trebuie sa ii trimita la medic pe demonstranții care au ...

- Grupul "Coruptia Ucide" ii indeamna pe cei care au fost la protestul din 10 august ca, daca au reactii adverse, sa mearga la spital. "Nu uitati sa depuneti plangerea penala aferenta!", adauga sursa citata.

- Grupul "Coruptia Ucide" sustine ca Unitatea Speciala pentru Decontaminare-Cercetare C.B.R.N. (aparare chimica, biologica, radiologica si nucleara) a prelevat probe de pe asfaltul din Piata Victoriei. "Dupa cum am spus in comunicatele anterioare, exista suspiciunea ca s-au folosit si altfel de gaze in…

- Grupul ”Coruptia Ucide” sustine ca Unitatea Speciala pentru Decontaminare-Cercetare C.B.R.N. (aparare chimica, biologica, radiologica si nucleara) a prelevat probe de pe asfaltul din Piata Victoriei. ”Coruptia Ucide” publica si fotografii cu cei de la Unitatea Speciala pentru Decontaminare.”Dupa…

- Femeia jandarm care a fost lovita la mitingul din Piata Victoriei de vineri a fost externata marti de la Spitalul de Urgenta Floreasca, informeaza AGERPRES . Purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprita , declara dimineata ca in cursul acestei zile va fi externat un alt jandarm. The…

