Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara a dispus trimiterea in judecata a unui barbat pentru complicitate si tentativa la complicitate de inselaciune si fals in inscrisuri, dupa ce a ajutat 35 de persoane sa se pensioneze ilegal. Prejudiciul total cauzat Casei Nationale de Pensii Publice este…

- Ancheta ajunsa la final in cazul unui individ care ar fi pus umarul la prejudicierea Casei Județene de Pensii Timiș cu aproape 1 milion de lei. Acesta ar fi ajutat zeci de persoane sa depuna cereri de pensionare la CJP Timiș, folosind pentru asta documente și informații falsificate. Cațiva dintre pensionații…

- Parchetul olandez ancheteaza un barbat care este suspecatat de asistare ilegala la sinucidere, dupa decesul a cel puțin șase persoane carora le-ar fi furnizat un produs letal, relateaza AFP.Suspectul în vârsta de 28 de ani, din Eindhoven (sud), a fost arestat marți și de atunci este…

- Politistii damboviteni au efectuat, marti, doua perchezitii si au prins in flagrant mai multe persoane care practicau ilegal jocuri de noroc utilizand o masa de tip cazinou, fise si jetoane, valoarea potului fiind de 8.500 de euro, informeaza IPJ Dambovita. "Politistii de la Biroul de Investigatii…

- Ioan Nasleu, fostul director de la Piețe SA, este, de astazi, acuzat de savarșirea a noi infracțiuni in dosarul in care este cercetat in libertate sub control judiciar pentru șantajarea editorului șef al PRESSALERT.ro, Dragoș Boța, și a soției acestuia. Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara l-a…

- Doua persoane au fost arestate preventiv si o a treia este cercetata sub control judiciar pentru trafic de migranti, a informat, luni, Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Migrantul, un cetatean turc, intentiona sa treaca fraudulos frontiera de stat a Romaniei spre Ungaria, pentru a ajunge in…

- Perchezitii intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, complicitate la inselaciune si complicitate la uz de fals.In urma cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, complicitate…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata a cinci inculpați, pentru o fraudare masiva a subvențiilor acordate crescatorilor de animale, in valoare pe aproximativ 1 milion euro. Cei cinci sunt acuzați de constituirea unui…