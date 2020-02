Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Astarastoae, fost presedinte al Colegiului Medicilor din Romania si fost rector al Universitatii de Medicina din Iasi, a vorbit despre noul coronavirus, informeaza Evenimentul. Astarastoae a spus ca, inevitabil, virusul va ajunge și in Romania, dar nu și-a imaginat ”nici in cele mai sumbre scenarii”…

- Unsprezece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. Mai multe cazuri noi au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Unsprezece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. Mai multe cazuri noi au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. Mai multe cazuri noi au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Șapte persoane cu arsuri de peste 30 la suta din suprafața corpului se afla in acest moment la Clinica de Chirurgie Plastica si Reparatorie de la Iasi. Aceasta este singura din zona Moldovei care dispune de cinci paturi destinate tratamentului pacienților considerați mari arși, relateaza Mediafax.Numai…

- Medicii de la Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului Sf Spiridon sustin ca a crescut in mod considerabil numarul celor care au avut nevoie de ingrijiri medicale la inceput de an. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat, vineri, ca numarul celor care au venit in ultimele…

- In aceasta seara la Spitalul Judetean Buzau o echipa de medici de la Iasi, impreuna cu medicii buzoieni au reusit prelevarea de organe de la un barbat de 62 de ani din Buzau, care vor ajunge la Iasi unde vor fi salvate vieti. Potrivit sefului Unitatii de Primiri Urgente, medicul Adrian Zoican, coordonator…