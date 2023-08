Zeci de persoane, la un pas de moarte în zonele de montane. Salvamontiștii, în alertă Echipele Salvamont au salvat 26 de persoane aflate in dificultate in zonele montane ale Romaniei in ultimele 24 de ore.In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 23 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor. Trei apeluri au fost pentru Salvamont Maramureș și Borșa, in timp ce echipele Salvamont Brașov, Prahova, Bușteni, Bihor, Sibiu și Argeș au avut cate doua misiuni. Alte operațiuni au desfașurat salvamontiștii din Cluj, Neamț, Dambovița, Suceava, Caraș-Severin, Bacau, Alba și Mureș. In cazul acestor intervenții au fost salvate 26 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Salvamont au salvat 26 de persoane aflate in dificultate in zonele montane ale Romaniei in ultimele 24 de ore.In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 23 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor, scrie mediafax.ro. Trei…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni dimineața, noi avertizari de vreme severa. De astazi, de la ora 10.00, pana diseara, este valabil un cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii , in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova și in zona montana. Ulterior, pana marti dimineata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, 4 iulie, o atentionare meteo Cod galben de averse si fulgere ce vizeaza 20 de judete situate in Transilvania si nord-vestul Moldovei, in timp ce toata tara se va afla sub o informare de canicula si disconfort termic ridicat timp de trei zile. Potrivit…

- Romania este impartita intre canicula si vijelii, dupa ce ANM a emis joi o atentionare Cod galben de instabilitate in special la munte, in 26 de județe, dar si o informare de canicula pentru mai multe zone. Potrivit ANM, joi, intre orele 11:00 – 22:00, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Vor fi afectate 26 de județe, total sau parțial. De asemenea, o informare de canicula este valabila joi, vineri și sambata, in mai multe zone din țara. Potrivit ANM, joi, intre orele…

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben de averse și vant valabila pana la ora 21.00 in 18 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Harghita, Covasna, Prahova, Brașov, Sibiu, Argeș, Dambovița, Valcea, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj și…

- „In urma evaluarii preliminare, nu sunt in pericol iminent persoane, animale sau locuinte”, transmite ISU Valcea.Judetul Valcea se afla sub incidența a duoa avertizari de vreme severa, Cod Portocaliu si Cod Rosu.Codul Portocaliu este valabil in intervalul 12 iunie, ora 10.00 – 13 iunie, ora 10.00 si…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod roșu de furtuni și vijelii in 5 județe. Interval de valabilitate: 12 iunie, ora 20 – 13 iunie, ora 08:00 Fenomene vizate: averse torențiale și abundente Zone afectate: județele Mehedinți și Gorj și zona de munte a județelor Caraș–Severin, Valcea și…