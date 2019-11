Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost intoxicat cu fum in urma unui incendiu izbucnit, luni, intr-un apartament din Piatra Neamt, el fiind gasit inconstient de catre pompieri. De asemenea, alte patru persoane care locuiesc in blocul respectiv au fost evacuate.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- 'Au fost evacuate sapte persoane, iar o femeie de 16 ani prezinta expunere la fum si va fi transportata la spital. In continuare se verifica daca mai sunt locatari in celelalte apartamente, este mult fum pe casa scarii', informeaza un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- UPDATE, ora 12:00 – Aproximativ 50 de persoane de la parterul blocului Privilege din centrul municipiului Galati au fost evacuate, astazi dimineata, dupa ce o conducta de gaz a fost sparta in urma unor lucrari de modernizare in zona. Traficul pe strada Brailei a fost restrictionat timp de aproximativ…

- Un numar de 50 de persoane de la parterul unui bloc din centrul municipiului Galati au fost evacuate, miercuri, dupa ce o conducta de gaz a fost sparta in urma unor lucrari de modernizare in zona, a declarat purtatorul de cuvant al ISU, Eugen Chirita. Potrivit acestuia, la fata locului…

- Potrivit acestuia, la fata locului actioneaza doua echipaje ale Detasamentului de Pompieri Galati pentru asigurarea masurilor PSI. 'Doua echipaje ale Detasamentului de Pompieri Galati s-au deplasat in zona Tiglina pentru asigurarea masurilor PSI in urma unei tevi de gaze fisurata accidental.…

- Aproximativ 30 de persoane de la parterul blocului Privilege din centrul municipiului Galati au fost evacuate, in aceasta dimineata, dupa ce o conducta de gaz a fost sparta in urma unor lucrari de modernizare in zona, informeaza reprezentatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Conducta magistrala…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica, intr-un apartament situat la etajul IV al unui bloc din orasul Negresti, proprietarul suferind arsuri de grave pe 70% din suprafata corporala, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Podul Inalt" Vaslui, informeaza Agerpres.Citește…

- Aproximativ 5.000 de persoane au fost evacuate dintr-o zona turistica de pe insula spaniola Gran Canaria, din cauza unui incendiu forestier care a devastat circa 3.400 de hectare incepand de sambata, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP.