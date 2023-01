Zeci de persoane, evacuate dintr-un bloc în care se simţea miros de gaze Zeci de persoane au fost evacuate, joi seara, dintr-un bloc de locuinte din municipiul Pitesti in care se simtea miros de gaze. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, aproximativ 30 de adulti si 20 de copii au fost evacuati din imobil. „Pompierii au patruns intr-un apartament si in interior au gasit o persoana de sex masculin semiconstienta. (…) Barbatul este transportat la spital de catre echipajul SMURD, iar un echipaj al SAJ a preluat o persoana de sex feminin care prezinta atac de panica si o transporta la Spitalul de Pediatrie”, au transmis reprezentantii ISU Arges.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

