Zeci de persoane evacuate dintr-un bloc din Cluj-Napoca, după ce o mașină a luat foc în parcarea subterană 35 de oameni au fost evacuați, sambata, 10 iunie, dintr-un bloc din cartierul clujean Maraști, dupa ce o mașina parcata la subsol a fost cuprinsa de flacari, relateaza Monitorul de Cluj, care preia informații oferite de ISU, Un barbat și-a rupt piciorul, iar o femeie a suferit un atac de panica.Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj a precizat, in jurul orei 20.30, ca incendiul a fost lichidat, „ in scurt timp”, „cu pagube minime, doar la subsolul afectat”. „Incendiul este lichidat, insa au existat degajari mari de fum, in doua scari ale blocului. 35 de persoane au fost evacuate, iar 2… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

