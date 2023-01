Zeci de persoane evacuate dintr-un bloc din Arad, ca urmare a izbucnirii unui incendiu – VIDEO Pompierii aradeni au intrat in alerta, intervenind la un bloc cu 10 etaje, din oraș, unde au fost anunțați ca a izbucnit un incendiu. Din primele informații, incendiul a generat un fum dens. Zeci de persoane au fost evacuate, marti dupa-amiaza, dintr-un bloc cu 10 etaje din municipiul Arad in care a izbucnit un incendiu […] The post Zeci de persoane evacuate dintr-un bloc din Arad, ca urmare a izbucnirii unui incendiu - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

