Zeci de persoane din Dolj, confirmate cu COVID -19 în ziua de Paște In Dolj, zeci de persoane au fost confirmate cu COVID -19 chiar in ziua de Paște, anunța Direcția de Sanatate Publica. Conform situației epidemiologice zilnice, 63 de persoane au fost infectate cu virusul SARS COV 2. Cifra celor confirmați a crescut brusc fața de ziua de 1 Mai cand erau doar 17 persoane. Și la ATI sunt 43 de persoane internate. Va comunicam urmatoarele date din data de 03.05.2021 ora 9: · Nr. probe alocate de DSP:54· Nr. probe recoltate la cerere RT- PCR:7· Nr. probe recoltate teste rapide: 62· Nr. persoane vaccinate doza I 02.05.2021: 59· Nr. persoane vaccinate doza a II-a 02.05..2021:… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi au fost inregistrate alte 14 de cazuri noi de coronavirus, la 118 de teste efectuate in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica a județului Dolj este urmatoarea: · Nr. probe alocate de DSP: 34· Nr. probe recoltate la cerere RT- PCR: 17· Nr. probe recoltate teste…

- Direcția de Sanatate Publica Dolj a transmis situația cazurilor de infectare cu coronavirus la nivelul județului. Conform datelor DSP Dolj, sunt 36 de focare de coronavirus in Dolj. Au fost confirmate 69 de persoane nou-infectate. In spitale, in acest moment 50 de pacienți cu COVID 19 sunt internați…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi au fost inregistrate alte 84 de cazuri noi de coronavirus, la 484 de teste efectuate in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica a județului Dolj este urmatoarea: • Nr. probe alocate de DSP: 263 • Nr. probe recoltate la cerere RT- PCR: 83 • Nr. probe recoltate…

- Aproape 140 de doljeni s-au infectat cu Coronavirus, potrivit datelor publicate astazi de DSP Dolj. Printre aceștia se gasesc 7 elevi și trei profesori. Iata cum arata situația la zi: · Nr. probe alocate de DSP: 279· Nr. probe recoltate la cerere RT- PCR: 108· Nr. probe recoltate teste rapide: 254·…

- Prefectura Dolj a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate ale 123 de cazuri noi de COVID-19 la 505 teste efectuate. Situația epidemiologica a județului, conform raportarii zilnice a Direcției de Sanatate Publica Dolj, este urmatoarea: Numar probe alocate de DSP: 185Numar probe recoltate…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi au fost inregistrate 175 de cazuri noi de coronavirus, in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: · Nr. probe alocate de DSP – 181 · Nr. probe recoltate la cerere RT- PCR: 88 · Nr. probe recoltate teste rapide: 197 · Nr. persoane…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi au fost inregistrate 67 de cazuri noi de coronavirus, in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: • Nr. probe alocate de DSP – 202• Nr. probe recoltate la cerere RT- PCR: 103• Nr. probe recoltate teste rapide: 207• Nr. persoane…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi au fost inregistrate alte 15 de cazuri noi de coronavirus, la 493 de teste efectuate in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica a județului Dolj este urmatoarea: Va comunicam urmatoarele date din data de 9.02.2021 ora 9 : • Nr. probe alocate de DSP – 493• Nr.…