- Un numar de 58 de participanti la protestul de vineri din Piata Victoriei s-au prezentat la Institutul National de Medicina Legala (INML) pentru a obtine certificate medico-legale, au declarat, pentru Agerpres, surse medicale. Potrivit acelorasi surse, inclusiv luni au fost ...

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, marți in Piața Victoriei pentru a participa la mitingul organizat de Partidul National Liberal. Evenimentul a fost organizat, marți, incepand cu ora 19.00.

- Peste 2000 de persoane au reprezentat formatiunea politica ALDE la mitingul impotriva abuzurilor din justitie, de sambata, din Piata Victoriei. ALDE, partid de coalitie in Guvernul Romaniei, a format aliante cu PSD in toate organizatiile judetene si locale din tara, formatiunea condusa de…

- In jur de 200.000 de oameni au participat sambata la mitingul PSD din Piata Victoriei, care s-a desfasurat sub sloganul ”Vrem prosperitate, NU Securitate!”. Filialele partidului au urmat instructiuni precise: participantii, care sunt adusi din toata tara, au venit imbracati in bluze albe sau in costume…

- PSD s-a pregatit pentru o participare de 150.000 de oameni la mitingul pe care il va organiza sambata in Piata Victoriei, sustine secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu. El spune ca prezenta la manifestatia PSD va fi insa "mult mai...