Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane blocate in Paris dupa ce zborul spre Londra a fost anulat au decis sa ia un Uber alaturi de alți doi straini, cunoscuți in aeroport. Drumul cu taxiul i-a costat pe cei patru 1.340 de dolari și a fost mult mai ieftin decat daca ar fi mers cu avionul, relateaza Business Insider . Un lucrator…

- O grupare care a trecut ilegal peste 10.000 migranți in Marea Britanie intr-un an și jumatate a fost destructurata in urma unei operațiuni a poliției din cinci țari europene in urma careia au fost arestate 39 de persoane, relateaza Reuters.Forțe de poliție din Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania…

- Treizeci si noua de persoane au fost arestate in Franta, Belgia, Germania, Regatul Unit si Tarile de Jos, in cadrul unei actiuni coordonate impotriva traficului de migranti prin Canalul Manecii, a anuntat miercuri organizatia de combatere a criminalitatii la nivel european,

- Numarul cazurilor noi de COVID-19 este in creștere. Astfel, potrivit datelor din ultima saptamana, in Republica Moldova s-a inregistrat o creștere cu 85%. Mai exact in perioada 20 – 26 iunie, 465 de persoane au fost confirmate pozitiv, dupa efectuarea a 13.899 de teste. In ultima saptamana, patru persoane…

- Numarul cazurilor noi de COVID-19 este in creștere. Astfel, potrivit datelor din ultima saptamana, in Republica Moldova s-a inregistrat o creștere cu 85%. Mai exact in perioada 20 – 26 iunie, 465 de persoane au fost confirmate pozitiv, dupa efectuarea a 13.899 de teste. In ultima saptamana, patru persoane…

- UPDATE Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut luni liderilor G7, reuniti intr-un summit in Bavaria, „sa faca maximum” pentru a pune capat razboiului din tara lui pana la sfarsitul acestui an, au indicat surse din cadrul Grupului celor mai puternice sapte economii ale lumii, citate de AFP.…

- Christophe Leguevaques, avocat al platformei juridice MyLeo, implicata in proces, a declarat ca companiile tocmai au fost notificate cu privire la procesul colectiv care reprezinta aproximativ 1.100 de persoane. El a adaugat ca clientii sai nu cer in prezent compensatii financiare, dar ca prim pas au…

- La data de 14 iunie, respectiv la data de 6 mai, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Buzau, au organizat și desfașurat, in mod coordonat, cu sprijinul Eurojust, ample operațiuni de combatere a traficului de persoane,…