Zeci de persoane au fost ucise într-o operaţiune a poliţiei braziliene Aproximativ 20 de persoane banuite ca ar face parte dintr-un clan specializat in spargeri de banci au fost ucise intr-o operatiune a politiei braziliene, conform Agerpres. „Conform informațiilor preliminare pe care le avem in acest moment, peste 20 de infractori au murit”, a declarat o sursa din cadrul poliției rutiere federale. Operațiunea, organizata in comun cu poliția militara, a avut loc in Varginha. Forțele de securitate au patruns in doua ferme in care membrii unei organizații specializata in jafuri de banci și bancomate se pregateau sa atace mai multe sucursale ale bancilor din oraș. Schimburile… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

