Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 90 de oameni au fost ucisi in confruntari directe si atacuri teroriste in Afganistan in ultimele 24 de ore, a anuntat vineri un grup independent de monitorizare a razboiului, informeaza Xinhua. ‘In ultimele 24 de ore, echipa noastra a inregistrat 90 de morti, inclusiv opt civili, cinci membri…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa a invitat opt ​​persoane sa i se alature pentru o calatorie in jurul lunii cu o nava SpaceX a lui Elon Musk, relateaza BBC. „Vreau ca oameni din toate mediile sa…

- Cel putin sase persoane au fost ucise si 19 ranite in 11 atacuri cu bombe comise in capitala afgana Kabul in ultima saptamana, transmite luni dpa. Purtatorul de cuvant al politiei din Kabul, Ferdows Faramarz, a confirmat numarul atacurilor. Cele mai multe au fost provocate de bombe magnetice atasate…

- Politia din Bruxelles a plasat in detentie administrativa cel putin 200 de persoane si a oprit un protest neautorizat impotriva masurilor de limitare a raspandirii coronavirusului organizat duminica, informeaza DPA.

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, l-a felicitat, miercuri, pe noul secretar de Stat american, Antony Blinken, subliniind ca Germania si Statele Unite vor coopera strans pentru abordarea provocarilor internationale, relateaza mediafax. "Am vorbit astazi prin telefon cu noul meu omolog…

- Aproape 20 de oameni, in cea mai mare parte militari, au fost ucisi in cursul noptii in doua actiuni ale talibanilor in provincia Kunduz din nordul tarii, au anuntat marti responsabili locali, transmit dpa si Xinhua, potrivit AGERPRES. Militantii au atacat facilitati ale fortelor armate din…

- Un barbat de 37 de ani a fost pus sub acuzare pentru omor și tentativa de omor dupa ce a deschis focul în orașul american Rockford (Illinois), trei persoane fiind ucise, a informat poliția locala, potrivit Reuters. Trei barbați, de 65, 69 și 73 de ani au fost uciși, iar alte trei persoane…

- Trei persoane au fost ranite într-un atac cu arma în capitala Germaniei, Berlin, sâmbata dimineața, au spus pompierii, relateaza Reuters. Un purtator de cuvânt al poliției a confirmat ca au fost focuri de arma în districtul Kreuzberg, iar mai multe persoane au fost…